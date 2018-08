Hannover

"Der Übertritt der ehemaligen Grünen-Landtagsabgeordneten mitten im Landtagswahlkampf war ein Fehler", sagte Althusmann der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. Obwohl ein solcher Parteiübertritt schon häufiger auch bei anderen Parteien vorgekommen sei, habe er vor der Wahl manchen verunsichert. Twesten hatte am 4. August ihren Übertritt zur CDU verkündet. Die rot-grüne Landesregierung von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) verlor dadurch ihre Mehrheit. Aus der vorgezogenen Landtagswahl am 15. Oktober ging die SPD als Sieger hervor, Weil regiert seitdem in einer großen Koalition mit der CDU.

dpa