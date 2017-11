Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU). © Hauke-Christian Dittrich/Archiv

Gesundheit

Althusmann: Telemedizin in Niedersachsen stärker fördern

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) hat für mehr Offenheit für digitale Hilfsmittel bei der Arztbehandlung geworben. "Wir in Deutschland neigen dazu mit unserer Verrechtlichung Innovation zu behindern", sagte Althusmann beim ersten Digitalgipfel Gesundheit in Niedersachsen am Dienstag in Hannover.