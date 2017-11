Althusmann: Regierungsbildung im Land früher als im Bund

Landtag

Der niedersächsische CDU-Landeschef Bernd Althusmann ist optimistisch, dass die neue Landesregierung schneller zustandekommen wird als die neue Bundesregierung in Berlin.

Hannover. "Ich gehe davon aus, dass wir noch im November zu einer Regierungsbildung kommen", sagte Althusmann am Mittwoch in Hannover. Am Vormittag hatten die Delegationen von SPD und CDU bei einem Sondierungsgespräch vereinbart, Koalitionsgespräche zur Bildung einer Landesregierung zu beginnen. Der Landesparteivorstand der CDU hatte am Abend grünes Licht für die Verhandlungen gegeben, eine Entscheidung des SPD-Landesvorstandes stand noch aus.

Aus der Landtagswahl am 15. Oktober war die regierende SPD als Sieger hervorgegangen, die CDU wurde zweitstärkste politische Kraft.

dpa