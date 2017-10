Wahlen

Die hohen Umfragewerte der CDU in Niedersachsen im Sommer sind nach Einschätzung von Spitzenkandidat Bernd Althusmann "eine gefährliche Täuschung" gewesen.

Berlin. Vielleicht habe es sich auch um Selbsttäuschung gehandelt, sagte Althusmann nach Sitzungen der CDU-Spitzengremien am Montag in Berlin. Die Landespartei habe damals auch von einem guten Bundestrend zu diesem Zeitpunkt profitiert.

Nach Umfragewerten von 40 Prozent im August hatte die CDU bei der Landtagswahl am Sonntag nur 33,6 Prozent erzielt. Wechselstimmung zu erzeugen, sei nicht wirklich gelungen, machte Althusmann deutlich.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) habe nun den Ball in seinem Feld und werde mit allen Parteien sprechen. "Anbiedern werden wir uns nicht", sagte der CDU-Politiker. Auch die Oppositions-Aufgabe sei eine wichtige Funktion in der Demokratie. Für die CDU in Niedersachsen bestehe kein Grund, in Sack und Asche zu gehen oder gar Trauerflor zu tragen. "Für Euphorie besteht allerdings auch kein Grund."

dpa