Althusmann: Große Koalition oder Jamaika-Bündnis im Land

Nach der Landtagswahl am 15. Oktober hält CDU-Landeschef Bernd Althusmann in Niedersachsen die Bildung einer großen Koalition oder eines Jamaika-Bündnisses für wahrscheinlich.

Hannover. "Im Moment sieht es danach aus, dass die CDU die stärkste Kraft wird. Eine große Koalition oder ein Jamaika-Bündnis sind dann die Optionen", sagte der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. Allerdings sei die Jamaika-Variante mit den Grünen und der FDP "nicht meine Wunschkonstellation und auch nicht die der Grünen". Der scharfe Linkskurs der Grünen erschwere eine solche Zusammenarbeit. Althusmann hatte noch Ende August ein Bündnis mit den Grünen in Niedersachsen ausgeschlossen.

Bei der Bundestagswahl am Sonntag erhielt die CDU in Niedersachsen laut vorläufigem amtlichen Endergebnis 34,9 Prozent der Stimmen. Im Vergleich zu der Bundestagswahl 2013 war das ein Verlust von 6,2 Prozentpunkten.

