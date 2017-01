Der CDU-Landeschef Bernd Althusmann. © Hauke-Christian Dittrich/Archiv

Parteien

Althusmann: Föderale Sicherheitsstrukturen weisen Lücken auf

Der neue niedersächsische CDU-Landesvorsitzende Bernd Althusmann will mehr Sicherheit beim Kampf gegen Terror und Islamismus. "Wir haben festgestellt, dass die föderalen Sicherheitsstrukturen Lücken aufweisen", sagte er am Donnerstag in Hannover.