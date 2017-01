Parteien

Der niedersächsische CDU-Landesvorsitzende Bernd Althusmann hat die Landesregierung aufgefordert, möglichst rasch die Finanzierung für die angekündigten beitragsfreien Kita-Plätze zu klären.

Hannover. Er erwarte, dass jetzt zügig ein Nachtragshaushalt vorgelegt werde, damit die Maßnahmen zum Kindergartenjahr 2018 in Kraft treten könnten, sagte Althusmann am Donnerstag. "Ich hoffe, dass der Vorschlag nicht nur ein Wahlkampfmanöver ist, sondern es wirklich um die Belange unserer Kinder und der Eltern geht."

Ministerpräsident Stephan Weil(SPD) hatte in der vergangenen Woche angekündigt, die SPD werde die Einführung kostenloser Kita-Plätze in den Mittelpunkt ihrer Landtags-Wahlkampagne stellen. Die Finanzierung müsse zu einem Zeitpunkt nach der Wahl noch ausgehandelt werden. Weil schätzte die Mehrkosten des Projekts auf etwa 200 Millionen Euro jährlich. In Niedersachsen ist das letzte Kita-Jahr vor der Einschulung bereits jetzt beitragsfrei.

dpa