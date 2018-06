Hannover

Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten sich zuvor auf eine Verschärfung der europäischen Asylpolitik geeinigt. Künftig können demnach gerettete Bootsflüchtlinge in zentralen Sammellagern in der EU untergebracht werden. Ähnliche Lager in Nordafrika werden geprüft. "Mit diesen Einrichtungen kann auch den Schleusern das Handwerk gelegt werden", sagte Althusmann. Künftig werde es noch wichtiger, dass die UN und die EU ihr Vorgehen gerade mit den nordafrikanischen Ländern eng abstimmen. Mit der geplanten Stärkung der Grenzschutzagentur Frontex werde ein weiterer Schwerpunkt auf die bessere Sicherung der EU-Außengrenzen gelegt, so der CDU-Politiker.

dpa