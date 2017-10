Althusmann: Bei Digitalisierung Estland zum Vorbild nehmen

Wahlen

Der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Bernd Althusmann, will im Falle eines Wahlsiegs den Ausbau der Digitalisierung in Niedersachsen nach dem Vorbild Estlands vorantreiben.

Hannover. Er strebe einen Vergleichswettbewerb mit dem baltischen Land an, sagte Althusmann am Mittwoch in Hannover bei der Vorstellung des 100-Tage-Sofortprogramms der CDU. "Wie viele Studierende gibt es in den Fächern Informatik und Big Data? Wie viele Ausbildungsplätze wurden rund um die Digitalisierung geschaffen? Wie viele Lehrer werden entsprechend fortgebildet?" Diese Kennzahlen müssten genau analysiert werden.

Estland nennt sich selbst "E-Estonia" und sieht sich als Vorzeigeland für den digitalen Fortschritt. 2005 wurde es zum weltweit ersten Land, in dem Bürger online wählen konnten. Heute können die rund 1,3 Millionen Esten im Alltag fast alle Behördengänge mit ein paar Mausklicks über das Internet erledigen. Nach Ansicht Althusmanns sollte sich Niedersachsen daran orientieren und das Niveau Estlands erreichen. "Wenn man sich anstrengt, dann kann man das schaffen", sagte der CDU-Politiker.

dpa