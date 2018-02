Eine junge Frau hält die Hand einer alten Frau. © Patrick Pleul/Archiv

Gesundheit

Altenpflege: bis zu 52 000 Mitarbeiter fehlen landesweit

In Niedersachsen fehlen in der Altenpflege bis 2030 zwischen 21 000 und 52 000 Mitarbeiter. Diese Zahl an Stellen müsste in den kommenden Jahren neu besetzt werden, wie eine Prognose des Sozialministeriums ergab, die sich auf den Landespflegebericht 2015 stützt.