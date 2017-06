Ein Gleis des Hauptbahnhofs in Bremen. © Ingo Wagner/Archiv

Polizei

Als gewalttätig bekannter Häftling ist flüchtig

Ein wegen schweren Raubes verurteilter Häftling ist während eines begleiteten Ausgangs in Bremen die Flucht gelungen. Der 65-jährige Helmut Möhle entkam bereits am Donnerstag im Bereich des Hauptbahnhofs, wie die Polizei am Freitag mitteilte.