Hamburg/Emden

Und auch Marius Müller-Westernhagen habe noch ein wenig Musik gemacht. Waalkes habe dann lautstark Ruhe eingefordert und "Schnauze" gerufen, sagte Waalkes, der am Sonntag 70 Jahre alt wird. In seinen Geburtstag reinfeiern will Otto an diesem Samstag mit Freunden und Verwandten in der Rüstkammer des Ostfriesischen Landesmuseums in Emden.

dpa