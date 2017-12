Ein Mitarbeiter der Wurmberg-Seilbahn kontrolliert eine Schneekanone. © Swen Pförtner/Archiv

Alpine Saison im Harz startet

Im Harz startet am Mittwoch die alpine Saison. Die erste Abfahrtpiste in dieser Saison wird nach Angaben des Harzer Tourismusverbandes am Matthias-Schmidt-Berg bei St. Andreasberg für die Wintersportler freigegeben.