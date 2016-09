Freizeit

Lüneburg macht am Wochenende eine Zeitreise ins Mittelalter und feiert wieder die Sülfmeistertage. Zu dem bis Montag dauernden Spektakel werden auch in diesem Jahr Zehntausende Besucher erwartet.

Lüneburg. Das am Freitag beginnende Fest soll an die einstige Bedeutung des Salzes für die Hansestadt erinnern, es sicherte über Jahrhunderte Ansehen und Wohlstand.

Sülfmeister wurden die Pächter der gewaltigen Siedepfannen genannt, in denen die Sole zu Salz verkocht wurde. Das 1472 erstmals urkundlich erwähnte Fest wurde 2003 als Spektakel mit umfangreichem Rahmenprogramm wiederbelebt. So beginnen am Freitag bereits die 14. Sülfmeistertage neuer Zeitrechnung. Zwölf Mannschaften werden am Sonntag um den Titel kämpfen. Der neue Sülfmeister führt dann am Montag den großen Festumzug durch die Altstadt an. Am Abend wird als Höhepunkt das sogenannte Kopefass angezündet.

dpa