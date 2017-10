Die junge Ahorn-Allee wurde vom BUND zur Allee des Jahres gekürt. © Marijan Murat/Archiv

Auszeichnungen

"Allee des Jahres": Zweiter Platz geht nach Friesland

Im Wettbewerb "Allee des Jahres" hat eine Straße im Kreis Friesland den zweiten Platz belegt. Sie wirke mystisch und geheimnisvoll zugleich, mehr als 100 Jahre alte, dicht an dicht stehende Eichen führten in die Moorlandschaft, teilte der Umweltverband BUND am Freitag mit.