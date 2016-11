Ein Verdächtiger wird zur Vorführung in den Bundesgerichtshof gebracht. © Ronald Wittek

Terrorismus

Alle fünf IS-Verdächtigen in Untersuchungshaft

Einen Tag nach ihrer Festnahme sind alle fünf IS-Verdächtigen in Untersuchungshaft - darunter auch der mutmaßliche Top-Islamist Abu Walaa. Das sagte am Mittwoch ein Sprecher der Bundesanwaltschaft nach Anhörung der Beschuldigten vor dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe.