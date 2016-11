Alle Schilder im Nationalpark Harz in Datenbank erfasst. © Matthias Bein

Tourismus

Wenn im Nationalpark Harz ein Schild kaputt ist, können Ranger und Förster nun schneller reagieren. Alle 1200 Schilderstandorte in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen wurden in einer Datenbank erfasst, außerdem das Aussehen und die GPS-Daten.

Wernigerode. Alle Schilder wurden fotografiert. "Diese Kartierung ist jetzt abgeschlossen", sagte Ingrid Nörenberg von der Nationalparkverwaltung in Wernigerode der Deutschen Presse-Agentur. Bislang war die Bearbeitung eines Schilder-Problems mit viel Aufwand verbunden: Oft sei ein Vor-Ort-Termin nötig gewesen, sagte Nörenberg. "Am Schreibtisch konnte man fast nie nachvollziehen, was gemeldet wurde."

dpa