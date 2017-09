Das Segelschulschiff Alexander von Humboldt II auf der Weser. © Maurizio Gambarini/Archiv

Schifffahrt

"Alexander von Humboldt II" wieder zurück in Bremerhaven

Die Dreimast-Bark "Alexander von Humboldt II" liegt nach über einem Jahr wieder in ihrem Heimathafen Bremerhaven. Das Schiff mit dem markanten grünen Rumpf und den grünen Segeln legte am Samstag im Neuen Hafen der Seestadt an.