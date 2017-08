Anis Amri

Terror

Akte Amri sorgt für Zündstoff

Hildesheim war für den Berliner Weihnachtsmarkt-Attentäter Anis Amri offenbar ein wichtigerer Anlaufpunkt als bislang bekannt. Während er Unterschlupf in einem Flüchtlingsheim suchte, wurde er vom Verfassungsschutz auch an der inzwischen geschlossenen Terror-Moschee in Hildesheim fotografiert. Politisch sorgt der Fall für Kritik.