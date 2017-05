Luftverkehr

Wegen einer IT-Panne bei Großbritanniens größter Fluglinie wurden weltweit viele Flüge gecancelt. Auch der Flughafen in Hannover meldete Beeinträchtigungen.

Hannover. Ein weltweiter Komplettausfall des IT-Systems der Fluglinie British Airways hat am Wochenende Folgen für den Flugbetrieb in Hannover gehabt. Wie ein Sprecher des Flughafens sagte, wurden am Samstag zwei Abflüge nach London-Heathrow gestrichen. Eine Ankunft aus Heathrow fiel aus. Am Sonntagmorgen startete eine Maschine den Angaben zufolge pünktlich von Hannover nach London, für eine Ankunft und einen weiteren Abflug wurden Verspätungen erwartet.

Ein Ausfall des IT-Systems hatte den Passagieren von British Airways weltweit den Start ins Wochenende verdorben. Wegen der Probleme hatte die Fluglinie am Samstag alle Flüge von Heathrow und Gatwick abgesagt. An vielen Flughäfen kam es zu Ausfällen und Verspätungen. In Deutschland waren außer Hannover auch Hamburg, Düsseldorf und Frankfurt betroffen. British-Airways-Chef Alex Cruz erklärte über Twitter, dass ein Problem in der Stromversorgung den Systemausfall verursacht haben könnte. Hinweise auf einen Hackerangriff gebe es nicht.

Nach Chaos im Flugplan am Samstag lief der Betrieb auch am Sonntag noch nicht rund. British Airways riet den Passagieren, nicht zum Airport zu kommen, solange ihr Flug nicht bestätigt sei.

