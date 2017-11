Besucher betrachten auf der Agritechnica einen Mähdrescher. © Hauke-Christian Dittrich/Archiv

Agrar

Agritechnica geht in Hannover zu Ende

Die weltweit größte Landtechnikmesse Agritechnica geht am Samstag in Hannover zu Ende. Mehr als 400 000 Besucher waren zu der Agrarschau erwartet worden, die am vergangenen Sonntag geöffnet hatte.