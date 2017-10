Ein Schild mit dem Logo von Niedersachsens "Laves". © Carmen Jaspersen/Archiv

Agrar

Agrarministerium prüft Laves-Zahlungen an Veterinäre

Niedersachsens Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) steht im Verdacht rechtswidriger Zahlungen an seine Mitarbeiter. Ein Sprecher des zuständigen Agrarministeriums bestätigte am Freitag in Hannover: "Die Prüfung läuft - aus unserer Sicht ist diese Art der Zahlungen rechtswidrig gewesen." Es handle sich dabei aber bisher nicht um Ermittlungen im rechtlichen Sinne.