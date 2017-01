Der Bundesminister für Landwirtschaft, Christian Schmidt (CSU). © Michael Kappeler/dpa

Agrarminister will "beschränkte Abschussfreigabe" für Wölfe

Bundesagrarminister Christian Schmidt will die wachsende Zahl der Wölfe mit einer "beschränkten Abschussfreigabe" begrenzen. "So etwas brauchen wir auch in Deutschland", forderte der CSU-Politiker in der "Passauer Neuen Presse" (Freitag).