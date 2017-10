Wahlen

Agrarminister Christian Meyer hält eine Fortsetzung der rot-grünen Regierungskoalition in Niedersachsen für möglich. "Es fehlen nur zwei Mandate, das wird ganz, ganz knapp.

Hannover. Das hätte vor vier Wochen keiner gedacht, dass noch mal eine Zweier-Konstellation möglich ist", sagte Meyer am Sonntag in Hannover. Für die Grünen sei es schwierig gewesen, sich in dem Zweikampf zwischen Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und seinem Herausforderer Bernd Althusmann (CDU) zu profilieren. Es sei aber ganz klar, dass es in Niedersachsen keine Wechselstimmung gebe.

dpa