Agrar-Funktionär wegen Untreue vor Gericht

Prozesse

Ein ehemaliger Chef des Landvolks Diepholz muss sich ab heute vor dem Landgericht Verden verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Untreue zulasten des Landvolks vor.

Verden. Neben dem 72-Jährigen sind drei weitere Ex-Landvolk-Mitarbeiter angeklagt, weil sie Beihilfe zur Untreue geleistet haben sollen.

Der 72-Jährige veranlasste laut Staatsanwaltschaft zwischen 2009 und 2012 unbefugt hohe Überweisungen, darunter eine Spende von einer Million Euro an die Deutsche Stiftung Kulturlandschaft. Rund zwei Jahre später sei er Stiftungsratsmitglied, später Vorsitzender der Stiftung geworden. Eine andere Überweisung in Höhe von 100 000 Euro ging laut Anklage an eine Stiftung, von der die Tochter des Angeklagten später ein Stipendium erhielt.

Der 72-Jährige stand bereits in einem Zivilverfahren vor Gericht. Im Februar 2016 wurde er vor dem Landgericht Verden wegen Untreue und Verletzung der Geschäftsführerpflichten zu einer Zahlung von rund 7,5 Millionen Euro Schadenersatz verurteilt.

dpa