Agrar-Funktionär wegen Untreue-Vorwürfen vor Gericht

Prozesse

Der Prozess gegen einen ehemaligen Chef des Landvolks Diepholz vor dem Landgericht Verden ist am Montag kurz nach Verlesung der Anklage unterbrochen worden. Der Verteidiger eines mitangeklagten Ex-Landvolk-Mitarbeiters lehnte einen Schöffen wegen Befangenheit ab, wie eine Gerichtssprecherin sagte.

Verden. Grund war, dass die Frau des Schöffen Mitglied im Landvolk-Kreisverband Verden ist.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem früheren Vorstandsvorsitzenden des Bauernverbandes im Landkreis Diepholz Untreue zulasten des Landvolks vor. Neben dem 72-Jährigen sind drei weitere Ex-Landvolk-Mitarbeiter angeklagt, weil sie Beihilfe zur Untreue geleistet haben sollen.

Laut Ermittlungen der Anklagebehörde veranlasste der 72-Jährige zwischen 2009 und 2012 unbefugt Überweisungen, darunter eine Spende von einer Million Euro an die Deutsche Stiftung Kulturlandschaft. Rund zwei Jahre später sei er Stiftungsratsmitglied, später Vorsitzender der Stiftung geworden. Eine andere Überweisung in Höhe von 100 000 Euro ging laut Anklage an eine Stiftung, von der die Tochter des Angeklagten später ein Stipendium erhielt.

dpa