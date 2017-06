Armin-Paul Hampel, der Landesvorsitzende der AfD in Niedersachsen. © Peter Steffen/Archiv

Wahlen

AfD will umstrittene Listenaufstellung nicht wiederholen

Die AfD in Niedersachsen will ihre umstrittene Listenaufstellung für die Bundestagswahl zunächst nicht wiederholen. Der viel kritisierte Landesparteichef Paul Hampel reichte die Liste am Dienstag bei der Landeswahlleiterin ein.