Wahlen

AfD will Wahlparty beim Griechen feiern

Die AfD Niedersachsen will ihre Wahlparty zur Landtagswahl im griechischen Restaurant eines irakischen Gastronomen feiern. Im Restaurant "Ouzeri - Griechische Botschaft" will die Partei am Wahlabend auf das Ergebnis warten, wie die AfD mitteilte.