Der Bremer Landesvorsitzende der AfD, Thomas Jürgewitz. © Ingo Wagner/Archiv

Wahlen

AfD kämpft um weiteres Mandat

Die Bremer AfD kämpft weiter um ein zusätzliches Mandat in der Bürgerschaft und will Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe einlegen. Die Partei will das Urteil des Bremer Staatsgerichtshofes von Mitte September nicht hinnehmen, wonach sie keinen weiteren Sitz in der Bremischen Bürgerschaft beanspruchen kann.