AfD im Landtag: konstruktiver Kurs angekündigt

Landtag

Die erstmals in den niedersächsischen Landtag gewählte AfD hat eine konstruktive Parlamentsarbeit sowie einen anständigen Umgang mit dem politischen Gegner angekündigt.

Hannover. "Wir müssen uns nicht mögen, aber wir müssen uns respektieren", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD, Klaus Wichmann, am Donnerstag im Landtag in Hannover. Hart in der Sache aber anständig im Umgang wolle die AfD sich mit der Arbeit der großen Koalition auseinandersetzen. Die neue Regierung rief Wichmann auf, auch konservative Positionen zu berücksichtigen. "Wir werden auch Anträgen von ihnen zustimmen, wenn sie vernünftig sind."

Gegenseitigen Beschimpfungen und Totschlagargumenten erteilte der AfD-Politiker eine Absage. Er selbst wolle sich aber auch nicht als Rassist oder Nazi beschimpft sehen. "Ich bin kein Nazi, mit Verlaub."

dpa