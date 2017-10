AfD-Spitzenkandidatin Dana Guth gibt ihre Stimme zur Landtagswahl 2017 ab. © Swen Pförtner/Archiv

Wahlen

AfD-Spitzenkandidatin hofft auf zweistelliges Wahlergebnis

Niedersachsens AfD-Spitzenkandidatin Dana Guth geht davon aus, dass ihre Partei mit 8 bis 9 Prozent der Stimmen in den Landtag einzieht. Darüber hinaus erhoffe sie sich sogar ein zweistelliges Wahlergebnis, sagte die 47-Jährige bei der Stimmabgabe in Herzberg am Harz.