AfD-Spitzenkandidatin Guth: Werden Erfolgsstory fortsetzen

Wahlen

Gut eine Woche vor der Landtagswahl hat die niedersächsische AfD-Spitzenkandidatin Dana Guth die Anhänger ihrer Partei auf den Endspurt des Wahlkampfs eingestimmt.

Hannover. Die AfD habe eine bislang ungekannte Erfolgsstory hinter sich und gerade mehr als 90 Abgeordnete in den Bundestag entsandt, sagte Guth am Samstag bei einer Wahlkampfveranstaltung in Braunschweig. "Wir werden diese Erfolgsstory fortsetzen und den 14. Landtag in Deutschland erobern."

Zu der Kundgebung wurde auch der AfD-Parteivorsitzende Jörg Meuthen erwartet. Die Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel sagte wegen Krankheit ab. Nach jüngsten Umfragen kann die AfD bei der Landtagswahl am 15. Oktober mit 7 bis 8 Prozent der Stimmen rechnen. Bei der Bundestagswahl erhielt die AfD in Niedersachsen 9,1 Prozent und lag damit deutlich unter ihrem bundesweiten Ergebnis.

dpa