Die Rückenansicht eines Polizisten. © Friso Gentsch/Archiv

Parteien

AfD-Parteitag: Polizei rechnet mit Tausenden Demonstranten

Wegen des Bundesparteitags der AfD an diesem Wochenende in Hannover rechnet die Polizei mit Verkehrsbehinderungen durch Demonstrationen und Kundgebungen. Bei der Polizeidirektion Hannover seien sechs Gegenveranstaltungen angemeldet worden, sagte ein Sprecher am Mittwoch.