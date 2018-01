Archivbild© dpa

Parteien

AfD-Landesvize: Parteitag findet statt

Nach einem Streit um zwei getrennte Einladungen zu einem Sonderparteitag der niedersächsischen AfD gibt es nach Angaben aus der Partei nun eine Einigung. "Der Parteitag findet am 13./14. Januar in Hannover-Misburg statt", sagte der Vize-Landesvorsitzende Jörn König der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch.