Armin-Paul Hampel (AfD) spricht. © Sebastian Gollnow/ Archiv

Parteien

AfD-Landeschef Hampel nimmt "14 Tage Auszeit"

Der niedersächsische AfD-Vorsitzende Paul Hampel will seine politische Arbeit für mindestens zwei Wochen ruhen lassen. Dies habe Hampel am Wochenende bei einem Parteitag in Hannover erklärt, sagte sein Stellvertreter Jörn König am Dienstag: "Er will 14 Tage Auszeit nehmen." Zu den Gründen äußerte König sich nicht.