AfD-Fraktionschefin bekräftigt Ambitionen auf Parteivorsitz

Parteien

Niedersachsens AfD-Landtagsfraktionschefin Dana Guth hat nach der Entmachtung des Landesvorstands ihre Ambitionen auf eine Führungsrolle in der Partei bekräftigt.

Hannover. Sie wolle neue Vorsitzende werden, sagte Guth am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. "Ich verstehe das als Angebot an die Mitglieder. Wenn man sagt, dass wir einen Neustart brauchen, brauchen wir auch neues Personal", sagte Guth. "Ich sehe auf jeden Fall eine Rückendeckung für meine Person. Ich bin aber fest überzeugt, dass mehrere Kandidaten antreten werden."

Die Entscheidung des Bundesvorstands zur Absetzung des Vorstands sei für sie nicht direkt absehbar gewesen. "Gerechnet habe ich nicht damit. Das wäre zu viel gesagt. Ich muss aber unterm Strich sagen, dass ich mit der Entscheidung recht froh bin", sagte Guth.

Bei dem Streit in der Partei gehe es vor allem um personelle Fragen. "Die erste Aufgabe des neuen Vorstands wird es sein, die Mitglieder an einen Tisch zu bringen und dafür zu sorgen, dass sich die Leute miteinander aussprechen. Das ist sehr auf der Strecke geblieben." Guth hatte vor dem kurzfristig abgesagten Landesparteitag vor zehn Tagen erstmals erklärt, den Parteivorsitz vom viel kritisierten AfD-Chef Paul Hampel übernehmen zu wollen.

dpa