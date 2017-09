Landesvorsitzender der AfD in Niedersachsen, Armin Paul Hampel. © Holger Hollemann/Archiv

Wahlen

AfD-Chef: "Steigen kontinuierlich bei den Prozentzahlen"

Die AfD sieht sich für die Landtagswahl am 15. Oktober in Niedersachsen gut gerüstet. "Wir können zufrieden sein, wir steigen kontinuierlich bei den Prozentzahlen", sagte der Landesvorsitzende Paul Hampel am Montag in Hannover.