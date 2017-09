Wahlen

Der Beschluss von Frauke Petry, im Bundestag nicht in die AfD-Fraktion zu gehen, ist nach Ansicht des niedersächsischen Parteivorsitzenden Paul Hampel eine isolierte Entscheidung.

Hannover. "Das ist vielleicht die Konsequenz eines längeren Weges", sagte Hampel am Montag in Hannover. Er erwartet nicht, dass sich weitere AfD-Bundestagsabgeordnete in großer Zahl dem Schritt von Petry anschließen werden. Das Verhältnis der AfD zu den anderen Parteien im Bundestag werde sich bald normalisieren, sagte Hampel.

dpa