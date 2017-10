Der AfD-Landesvorsitzende in Niedersachsen, Paul Hampel. © Mohssen Assanimoghaddam

Wahlen

AfD-Chef Hampel ruft Partei zur Geschlossenheit auf

Niedersachsens AfD-Landeschef Paul Hampel hat seine Partei nach der Landtagswahl in Niedersachsen zur Geschlossenheit aufgerufen. Dass die AfD wohl nur knapp über die Fünf-Prozent-Hürde komme, liege auch an den Personal-Querelen der vergangenen Wochen, sagte Hampel bei einer Wahlparty der AfD in Barsinghausen.