Der AfD-Landesvorsitzende in Niedersachsen, Paul Hampel. © Mohssen Assanimoghaddam

Wahlen

AfD-Chef Hampel: Sehe keinen Anlass für Rücktritt

Niedersachsens AfD-Landeschef Paul Hampel sieht trotz interner Querelen keinen Grund zum Rücktritt. "Ich sehe keinen Anlass", sagte er am Montag in Hannover nach dem Einzug seiner Partei in den Landtag.