Der AfD-Bundesvorstand will den Parteiausschluss des niedersächsischen Landeschefs der AfD-Jugendorganisation Junge Alternative (JA), Lars Steinke. Am Montag sei einstimmig beschlossen worden, dem entsprechenden Antrag des Landesvorstands Niedersachsen beizutreten und "dieses Verfahren in jeder geeigneten Weise zu unterstützen", teilte die AfD in Berlin mit.