Hannover

Ein Familienmitglied hatte nach Angaben einer Polizeisprecherin vom Mittwoch das an mehreren Reifen gelegte Feuer gegen 02.45 Uhr am Montagmorgen bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Der Schaden an dem auf dem Grundstück des Politikers geparkten Autos blieb daher begrenzt auf einige hundert Euro. Auf der Onlineplattform "Indymedia" bekannte sich eine "Gruppe Gottberg hurra" zu dem Anschlag. Von Gottberg wird darin unter anderem als "Holocaustleugner" beschimpft. Zuerst hatte die "Elbe-Jeetzel-Zeitung" (EJZ) über den Fall berichtet.

dpa