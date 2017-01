Parteien

Umstrittene Äußerungen des niedersächsischen CDU-Vorsitzenden Bernd Althusmann zum Terroranschlag in Berlin haben nun Folgen für einen niedersächsischen Polizisten.

Hannover. Gegen den Beamten aus der Polizeidirektion Hannover werde ermittelt, sagte ein Sprecher des Innenministeriums am Freitag. Es bestehe ein Anfangsverdacht des Verrats von Dienstgeheimnissen. Die "Neue Osnabrücker Zeitung" hatte zuvor darüber berichtet.

Bei der Vorstellung eines Sicherheitskonzepts hatte Althusmann Anfang Januar erklärt: "Ich kann Ihnen allerdings aus einem Gespräch mit einem Polizeibeamten sagen in Bezug auf den Fall Berlin, dass offensichtlich einem Streifendienst im Raum Hannover am Abend des Anschlags in Berlin zumindest zur Kenntnis gekommen ist, dass da was passieren wird." Diese Äußerungen hatte er später relativiert. Eine spätere Prüfung habe ergeben, dass es sich in diesem Fall um Hinweise gehandelt habe, die angeblich einer Polizeistreife nach dem Anschlag zugetragen wurden, aber nicht ermittlungsrelevant gewesen seien.

Dem Bericht der "Neuen Osnabrücker Zeitung" zufolge wurde Althusmann wenige Tage nach seiner Äußerung ins Landeskriminalamt gebeten. Dort habe er den Namen des Polizisten genannt, gegen den nun ermittelt wird. Althusmanns Sprecher kündigte für Freitag eine Stellungnahme an.

dpa