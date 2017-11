Kriminalität

Äste und Metallteile auf Fahrbahn gelegt: Bahn beschädigt

Unbekannte haben in Brunsbrock im Landkreis Verden in mehreren Fällen Äste und Metallteile auf eine Bahnstrecke gelegt. Eine Bahn wurde beim Überfahren von Ästen beschädigt, so dass die Weiterfahrt nur in langsamem Tempo möglich war, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Der Sachschaden betrage 15 000 Euro.