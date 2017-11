Ärztepräsidentin: Mehr gegen Luftverschmutzung

Gesundheit

Die Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen, Martina Wenker, hat die neue Landesregierung aufgefordert, mehr gegen den Ausstoß schädlicher Abgase zu tun. Das Thema müsse auf die Tagesordnung der Koalitionsverhandlungen, sagte die Lungenfachärztin.

Hannover. Nach dem Rauchen sei die Luftverschmutzung durch Verkehr, Industrie und Heizanlagen der zweitgrößte Risikofaktor zur Entwicklung einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung. "Auch in Hannover macht die Luftverschmutzung krank", betonte Wenker. "Die hohen Emissionswerte sind einfach nicht mehr akzeptabel." Feinstaub kann ein Auslöser für die COPD abgekürzte Lungenkrankheit sein. Unter ihr leiden in Deutschland geschätzte drei bis fünf Millionen Menschen. Am Mittwoch (15.11.) wird der Welt-COPD-Tag begangen.

dpa