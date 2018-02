Die Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen, Martina Wenker. © Hauke-Christian Dittrich/Archiv

Gesundheit

Ärztekammer: Mehr klinische Einbindung von Medizinstudenten

Angesichts von Engpässen in der Medizinerausbildung schlägt die Ärztekammer Niedersachsen Alarm. "Der Ärztemangel in Deutschland wird durch den Mangel an Medizinstudienplätzen noch dramatischer", erklärte Kammerchefin Martina Wenker.