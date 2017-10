Kammerpräsidentin Martina Wenker. © Sebastian Kahnert/Archiv

Ärzte

Ärztekammer: 100 neue Medizinstudienplätze im Land schaffen

Die Ärztekammer Niedersachsen hat an die Parteien im neu gewählten Landtag appelliert, den drohenden Medizinermangel zu bekämpfen. In einigen ländlichen Regionen Niedersachsens fehle es bereits heute spürbar an Fachärzten, sagte Kammerpräsidentin Martina Wenker am Dienstag in Hannover.