Ärger um Dezernent in Hannover wegen Jobs für Freundin

Der Kultur- und Personaldezernent in dem Bus der Fahrbücherei Hannover. © Silas Stein/Archiv

Kommunen

Im Rathaus von Hannover gibt es Ärger um Personal- und Kulturdezernent Harald Härke, weil dieser versucht haben soll, seiner Lebensgefährtin einen Job zuzuschanzen.

Hannover. Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD) habe ein Disziplinarverfahren gegen Härke wegen Unregelmäßigkeiten bei einem Stellenbesetzungsverfahren im Kulturdezernat eingeleitet, bestätigte ein Stadtsprecher am Freitag.

Wie die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" und die "Neue Presse" berichteten, soll Härke (63) seiner im Sozialamt beschäftigten Freundin versucht haben, eine besser bezahlte Stelle im Kulturdezernat zu verschaffen. Auf die auf sie zugeschnittene Stelle habe sich nur die Lebensgefährtin beworben. Zu einer Einstellung kam es aber nicht.

Über das weitere Vorgehen wolle der Oberbürgermeister in der kommenden Wochen mit den Spitzen der im Rat vertretenen Parteien sprechen, kündigte die Stadt an. Härke arbeitet seit mehr als 40 Jahren bei der Stadt, sein Vertrag endet regulär Anfang 2022. Wie die Zeitungen berichteten, soll Schostok Härke geraten haben, freiwillig abzutreten. Dieser habe das aber abgelehnt und wolle sich wehren. Die Stadt will das Disziplinarverfahren bis April abschließen.

dpa