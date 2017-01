Ein Senior sitzt an einem Computer. © Tim Brakemeier/Archiv

Internet

Ältere Frauen nutzen Internet noch relativ wenig

Der Anteil der Internet-Nutzer in Niedersachsen steigt weiter. 2016 nutzten rund 90 Prozent der Bevölkerung ab zehn Jahren das Netz mehr oder weniger regelmäßig, berichtete das Landesamt für Statistik am Montag in Hannover.