Achtjähriger von Auto erfasst und schwer verletzt

Unfälle

Ein acht Jahre alter Junge ist in Bersenbrück von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die 21 Jahre alte Fahrerin des Autos fuhr mit ihrem Wagen über eine rote Ampel, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei erfasste sie mit ihrem Wagen den Jungen, als dieser die Straße überquerte.

Bersenbrück. Bei dem Jungen bestehe nach dem Unfall am Montagabend keine Lebensgefahr.

Auch andernorts wurden Kinder Opfer von Verkehrsunfällen. Eine Frau fuhr mit ihrem Auto am Dienstagmorgen in Oldenburg einen Elfjährigen an, als sie aus einer Grundstücksausfahrt auf die Straße wollte. Der Junge wurde leicht verletzt. Bereits am Montag wurde ein achtjähriger Junge in Garrel vom Wagen einer 24-Jährigen erfasst, als er mit seinem Fahrrad die Straße überqueren wollte. Auch er wurde leicht verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

dpa